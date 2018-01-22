Рак можно диагностировать до его появления: Ученые изобрели новый метод лечения онкологии

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Сотрудники американского университета Джонса Хопкинса изобрели новый метод диагностирования рака с помощью анализа крови. Такая методика распознавания в организме у пациентов злокачественных образований позволит выявлять опухоль, еще до появления первых симптомов.

Таким образом, ученым США удалось сделать очередной шаг в рамках создания теста, с помощью которого станет возможным выявлять онкологические заболевания до проявления начальных признаков болезни. Американским онкологам, в результате проведенных исследований, удалось выявить, что отмирающие раковые клетки вырабатывают крохотные частички дезоксирибонуклеиновой кислоты в людской крови, там они их и находят. Согласно проведенным анализам крови они смогли удостовериться в присутствии опухолей у людей, столкнувшись с 4-мя самыми известными раковыми заболеваниями: груди, кишечника, легких и яичников.

Уникальным этот тест стал благодаря тому, что позволил различать ДНК, выделяемые новообразованием, от иных ДНК, которые зачастую по ошибке распознавали как биомаркеры рака. Со слов американских ученых, в данное время этот тест пребывает на стадии создания, но вполне возможно, что вскоре его смогут применять массово. Так, уже ныне этот анализ крови позволил определить ДНК раковых заболеваний почти у пятидесяти процентов проверенных, имевших диагностику болезни на начальной стадии. Кроме того, эта диагностика показала более точные результаты при выявлении рака на более поздних стадиях. Правда исследователи заостряют внимание на том, что главным заданием этого теста все же станет диагностирование опухоли на более ранних этапах болезни.

Авторы утверждают, что среди медиков уже замечена эйфория касаемо жидких биопсий, но все же, большинство из них продолжает работать с раковыми заболеваниями на поздних стадиях, или с людьми с уже диагностированным онкологическим заболеванием. В то же время им посчастливилось выявить немало больных именно на начальной стадии, определив у них типичные перемены в анализах крови. Со слов американских ученых, изменения легче выявить, когда ищешь что-то конкретное, но надо разработать такой анализ крови, который бы смог помочь в диагностике онкологических заболеваний даже тогда, когда, ни доктору, ни клиенту не известно о проявлении начальных признаков болезни.