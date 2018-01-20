Инфекция поражает организм благодаря вдоху: Ученые узнали страшную правду о гриппе

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Респираторно-вирусная инфекция имеющая около 2000 различных вариантов, ежегодно уносит жизни от 250 до 500 тыс. человек по всему миру. Во многих европейских странах чаще всего этот недуг называют "инфлюэнция", что означает воздействие. Что же стало известно в последнее время об этом вирусе? Медики из Балтимора установили интересный и поразительный факт.

Дело в том, что общеизвестное мнение о том, что инфекция от заражённого человека передаётся при чиханье или кашле, претерпела некоторые изменения. Проведя ряд опытов и анализов, авторы исследования из Университета Мерилэнда установили, что инфекция передаётся ещё и при обычном дыхании. Тем более, выделенный в воздух вирус активен целых 2 часа, а его жизнеспособность просто поразительна. Считается, что самыми опасными для инфицирования являются первые 5-7 дней болезни, когда концентрация вредных бактерий находится на своём максимальном уровне. Так как велика вероятность того, что возникнет эпидемия или даже пандемия, то специалисты советуют во время болезни соблюдать постельный режим и по возможности пребывать в домашней обстановке, дабы предупредить его молниеносное распространение. Также не следует пренебрегать и профилактикой гриппа.

Так Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинацию, как самый надёжный способ защитить свой организм от безжалостного вируса. А для дезинфекции воздушного пространства вокруг инфицированного человека необходимо использовать аэрозольные дезинфекторы, ультрафиолетовую обработку помещений и обязательную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Народные средства в этом случае будут не лишними. Так, к примеру, очень полезным и вкусным вариантом как лечения так и предупреждения болезни станет употребление в пищу мёда и прополиса, которые богаты биологически активными веществами, минералами и витаминами. А для снятия жара, кашля и болей в горле идеально подойдёт липовый чай с малиновым сиропом. Однако самый эффективный и проверенный способ - это ежедневное употребление в пищу лука и чеснока. Достаточно совсем небольшого количества этих продуктов, так как они являются природными антибиотиками и без вреда организму помогут выздороветь.