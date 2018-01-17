К Земле приближается два астероида: Специалисты УФУ и NASA предупредили об опасности 18 января

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По словам сотрудника кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского Федерального Университета Павла Скрипниченко, в 2018 году нашу Землю ожидает много ярких космических явлений. Среди них полные лунные затмения, а также приближение нескольких астероидов.

В первую очередь стоит отметить 1993 VD. Данный астероид достигнет Земли 23 января, двигаясь со скоростью 12 300 миль в час. По предварительным оценкам, это небесное тело составляет от 22 до 68 метров в диаметре. То есть, он больше, чем трёхэтажный дом. Если бы объект такого размера упал на Землю, то он бы мог уничтожить целый город. Однако Павел Скрипниченко отмечает, что он пролетит на безопасном расстоянии от Земли. Такого же мнения придерживаются и в американском аэрокосмическом агентстве NASA, не занося этот астероид в список объектов, несущих угрозу.

Ещё одно крупное небесное тело, 2003 CA4, также будет заметно, но для планеты оно безопасно. 18 января можно будет увидеть даже без телескопа астероид Веста, а самый большой камень пролетит в начале сентября. В диаметре этот астероид, имеющий номер 144332, равен 1300 метров. Расстояние между ним и Землёй в момент пролёта составит 8 миллионов километров. В целом, астрономы постоянно замечают потенциально опасные объекты рядом с Землёй. Их количество уже постепенно достигает 2 тысяч, однако специалисты отмечают, что ни один из них пока не движется по траектории, предполагающей столкновение с нашей планетой. Некоторые считают, что Земле вообще ничего не грозит ближайшие сто лет.

Другие специалисты называют астероиды, вероятность столкновения с которыми пока весьма невысока, однако теоретически такое может случиться. В первую очередь, стоит указать 3200 Phaethon. Его орбита эллиптическая – соответственно, камень и к Солнцу близко подходит, и может оказаться на небезопасном расстоянии от Земли. Он достаточно крупный, потому при падении мог бы сделать значительную часть планеты непригодной для жизни.

На второе место эксперты ставят достаточно маленький астероид – 2017 XO2. Он достаточно часто пересекает орбиту планету, потому есть вероятность столкновения, хотя она и составляет максимум 0,002 процента. Третье место за 2017 YZ1. Максимально приблизится этот астероид к Земле 30 июня 2047 года. Шансы того, что он упадёт, составляют 0, 00015%. Если катастрофа всё-таки случится, то получится взрыв, из-за которого всё не погибнет, но климат существенно изменится минимум на несколько лет.

Наконец, последний – это 2018 AE2. Он может упасть на Землю в период между 2094 и 2112 годами, создав настоящую ядерную зиму в связи с достаточно крупными параметрами.