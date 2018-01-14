Самолёт и отдых на яхте в Тайланде: Чем поклонников насторожила Ольга Бузова?

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Компрометирующее видео Бузовой возмутило фанатов.

Телеведущая и певица Ольга Бузова отправляясь на заслуженный отдых в Тайланд, ни минуты не теряла зря и старалась радовать своих подписчиков в Instagram свежими фото и видеороликами. Так в одном из видеоматериалов, где телеведущая сидела в самолёте и ждала взлёта, она обратилась к своим поклонникам, задавая вопросы о том, чтобы они хотели видеть в её ленте во время отдыха и озвучила просьбу, чтоб все неравнодушные оставляли свои комментарии и ставили лайки.

В общем ничего удивительного, если бы не один компрометирующий факт. В своём видео обращении Бузова говорила несвязанно, запиналась и язык у неё заметно заплетался. Вывод у подписчиков и всех, кто видел эти кадры, был однозначен - певица была "под градусом". Видимо приближающийся день рождения и такой долгожданный отпуск начался ещё до посадки в самолёт хорошим расслаблением. А может кампания подобралась хорошая и Оля наконец-то счастлива и может оторваться по полной?

На первых фотографиях с солнечного побережья стало понятно, что Бузова поехала развлекаться не с одними подружками. Как стало известно, общество Ольги разделил известный резидент популярной юмористической передачи Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов. Смелая парочка не стесняясь прямо-таки шокировала пользователей сети. Во-первых, никто не знал, что у Бузовой настолько тесные связи с Тимуром. Во-вторых, видео, которые опубликовывала певица в откровенном купальнике и на красивой белой яхте, явно показывают, что между молодыми людьми что-то есть. Впрочем, как Оля так и Каштан сообщают, что ничего серьёзного в их отношениях нет и просто отшучиваются. Тем не менее юмористичные сценки, которые снимала пара на прогулочной яхте говорит совсем об обратном и фанаты уже вовсю интересуются молодыми и пристально следят за дальнейшим развитием действий.

А пока Оля Бузова во всю расслабляется, радует заинтересованных в своей персоне людей новыми фото и яркими видео, где открыто демонстрирует все прелести своей фигуры и разнообразие купальников. Естественно, что хейтеры не стоят в стороне и всегда находят, как язвительно прокомментировать и чем очернить девушку, цепляясь за каждую мелочь.