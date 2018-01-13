Учёные обещают новый апокалипсис: Астеройд уничтожит Землю в 2075 году

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Астероид-невидимка приближается к Земле.

С трудом замеченный в космическом пространстве 2005 года, астероид из группы Аполлонов и именуемый как (308635) 2005 YU55 незаметно приближается к нашей планете. Объект имеет угольно-чёрный цвет, поэтому плохо заметен при наблюдении, так как практически не имеет отражающую способность. Таинственный странник классифицирован, как потенциально опасный. Двигаясь по довольно вытянутой орбите от из года в год всё ближе приближается к нам. Так в 2015 году астероид пролетел возле нашей Земли на расстоянии всего 423,8 тыс. км, а уже к 2029 году это расстояние сократится почти вдвое.

Однако учёных настораживает судьба этого "невидимого" странника в 2075 году. Именно в этот период космическое тело приблизится на максимально опасное расстояние в 150 тыс. км, а пертурбация вызванная Венерой может кардинально изменить траекторию астероида, который по расчётам специалистов может прямиком направиться в нашу сторону. Вот тогда глобальная катастрофа неизбежна.

Обладая массой в 55 млн. тонн и диаметром порядка 400 метров тёмный углеродистый астероид, попадая на Землю, может навсегда прекратить существование человечества. Тем не менее пока, в ближайшие 50 лет, беспокоится не о чем. Но астрономы всего мира пристально наблюдают за 2005 YU55 и к 2029 году сделают самые точные подсчёты относительно его движения и вероятности столкновения с нашей планетой.

Отметим, что в нашей Солнечной системе "путешествует" значительное количество космических объектов таких как астероиды и кометы, но только те, которые приближаются на расстояние в 7,5 млн. км могут считаться самыми опасными и только космические тела группы Аполлонов пересекают порог земной орбиты с её внешней стороны. Заметим, что чаще всего к нам приближались на минимально допустимое расстояние астероиды небольших размеров, диаметр которых не превышал нескольких метров. Самые яркие представители из них стали: объект 2004 FU162, подступивший на 6535 км к Земле весной 2004 года и 2008 TS26, который достигнул отметки в 6150 км осенью 2008 года.

В прошлом различные космические тела врезались в нашу планету и кардинально меняли весь эволюционный ход, будем надеяться, что в этот раз нам повезёт и катастрофа нас обойдёт стороной.