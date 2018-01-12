Эффект «зловещей долины»: Почему человек боится роботов?

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Эффект «зловещей долины» представляет собой особый вариант психологического механизма, при котором люди беспокоятся из-за созданий человекоподобного варианта, которые не совсем такие, как настоящие люди. В частности, у них неестественные движения.

Такой феномен имеет большую актуальность в наше время, поскольку всё чаще учёные заговаривают о создании именно человекоподобных роботов. Они могут выполнять те или иные операции, чтобы облегчить людям жизнь, однако пока человек будет их бояться, фактическая польза останется невелика.

Соответственно, очень важно понять, откуда берётся эффект «зловещей долины», чтобы можно было делать роботов, при взгляде на которых у нас не будет чувства тревоги. Специалисты изучали это долгие годы, однако только в настоящее время смогли понять суть нейронного механизма, являющегося его основой. Провели исследование учёные из Университета Осаки. Они прежде всего интересовались вопросом, где именно в мозгу есть область, которая воспринимает неестественные движения.

Чтобы это проверить, эксперты сделали несколько записей на видео с участием андроида Geminoid F, а потом показали их добровольцам. Чтобы сравнить, были продемонстрированы также клипы и с участием обычных людей. После применения МРТ оказалось, что анализом сведений о неестественных движениях занимается субталамическое ядро. Эта область была гораздо более активна, когда показывали андроида, чем настоящего человека.

Характерно, что именно субталамическое ядро является участником механизма, при котором появляется болезнь Паркинсона, одним из симптомов которой являются неестественные движения. Когда данную область мозга стимулировали, больным становилось гораздо лучше. Соответственно, как заявляют учёные, в дальнейшем исследование субталамического ядра поможет убрать и страх перед человекоподобными роботами, и машины смогут развиваться именно в таком направлении.

В целом, наука идёт семимильными шагами, и вышеуказанная её часть привлекает внимание многих экспертов. Роботов сейчас создают для всего на свете. Известно даже о киборгах, которые смогут заменить людей в интимной жизни. Однако некоторые специалисты предупреждают, что такая концентрация на робототехнике может иметь и не очень хорошие последствия.

Все машины создаются по чётким алгоритмам и правилам, воспринимая всё, что происходит в мире, именно по ним. Соответственно, есть опасения, что когда-то некие очень совершенные роботы воспримут нас, как тех, кто всё нарушает, и решат исправить эту оплошность, фактически воспроизводя в жизни войну техники с человеком. Тогда действительно их придётся опасаться.