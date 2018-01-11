Насильник Шурыгиной вышел на свободу: Месть или спокойная жизнь?

Сегодня, 11:46

Утром 10 января вышел на свободу, получив условно-досрочное освобождение, Сергей Семёнов – человек, который не имел такой кровавой славы, как Чикатило, однако о его единственном проступке знала вся страна. Именно данный индивидуум обвинялся в изнасиловании Дианы Шурыгиной, и эта история была расписана в выпусках программы "Пусть говорят", когда её ведущим ещё был Андрей Малахов. Бытовой сюжет, когда с молодой девушкой без её желания совершили половой акт на Дне рождения знакомых, стал притчей во языцех.

Люди попеременно то жалели Диану Шурыгину, то говорили, что она виновата сама. Ходили слухи, что девушка даже уже пыталась таким образом заработать деньги, шантажируя фактом изнасилования своей персоны другого парня. Кроме того, некоторые подозревали, что Шурыгина просто сильно выпила на Дне рождения, а её сакраментальная фраза "на донышке" стала Интернет-мемом.

Так или иначе, однако несколько выпусков "Пусть говорят" сделали своё дело – Андрея Малахова стали называть "хайпожёром", считая, что именно данный бытовой сюжет принёс ему наибольшую популярность, жертва получила прозвище "девушка-изнасилование", неожиданно став очень популярной, а насильник отправился в тюрьму.

Первоначально Сергей Семёнов должен был отсидеть 8 лет, однако потом этот срок уменьшили до 3, а после и вовсе решили дать условно-досрочное. В колонии утверждают, что парень действительно очень хорошо себя вёл, так что был достоин освобождения. В свою очередь, по словам его сестры, много сделало то, что Семёнов отдал деньги, которые ему заплатили за участие в выпусках, на развитие одного из детских домов, благодарности из которого очень на всё повлияли. Андрея Малахова поклонники просят посвятить один из выпусков уже других его шоу (ведущим "Пусть говорят" он больше не является) именно встрече насильника и его жертвы.

Что об этом думают сами главные герои? Реакция Дианы Шурыгиной пока не известна, а вот её мать выражает надежду, что СМИ прекратят раскручивать эту историю, и каждый будет жить своей спокойной жизнью. Сам Сергей Семёнов, с одной стороны, подчеркнул, что он действительно хочет быть с семьёй, и забыть о девушке, с которой так неудачно столкнулся на Дне рождении знакомых, но, с другой, всё же хотел бы добиться ответа. Парень не признал свою вину, заявляя, что Диана Шурыгина его оболгала.

Эксперты подчёркивают, что в интересах Семёнова действительно не подходить к "девушке-изнасилование", и они считают, что так он в итоге и сделает. Однако некоторые утверждают, что вся история была сделана исключительно для пиара, и если это правда, то не исключено, что продолжение всё-таки появится.