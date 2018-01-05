Иран пожаловался ООН на политику Трампа: Зачем США поддерживает курс террора?

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По словам постоянного представителя Ирана при ООН Голямали Хошру, выразившего своё мнение в послании, которое получил генеральный секретарь организации Антонину Гуттерешу, США вмешивается во внутреннюю политику Ирана, поддерживая антиправительственные демонстрации.

Вашингтон, по сути, и не скрывает то, что действительно помогает протестующим. Известно о предложении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли собрать совещание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране. Некоторые специалисты в области политологии считают это лишним, поскольку то, что происходит в азиатской стране – её внутреннее дело, и действия со стороны могут только всё усугубить.

Между тем, по мнению вице-президента США Майка Пенса, и раньше нужно было «не молчать», когда проходили протесты в Иране. Он отметил, что когда главой Белого дома был Барак Обама, Вашингтон не принимал в отношении азиатской страны никаких действий, и это было нехорошо. Нынешнее вмешательство и поддержку террора в Иране Майк Пенс воспринимает, как «правое дело», заявляя, что если не вмешаться, местные силы дестабилизируют всё и в других государствах.

По словам вице-президента США, правительство данной азиатской страны не делает ничего хорошего для своего населения, потому нужно что-то решать. Между тем, некоторые эксперты считают, что всё равно режим в Иране вряд ли изменится. Специалисты допускают, что их могут подстрекать вследствие некоторого вмешательства со стороны, однако подчёркивают, что и многое зависит от того, есть ли потенциал.

В Иране такой имеется, поскольку на лицо определённые экономические неурядицы и претензии к местному правительству. Однако, как отмечают специалисты, есть вероятность, что в относительно скором времени проблемы всё-таки будут решены, поскольку известно о проведении некоторых антикризисных мероприятий.

О том, что Соединённые Штаты могут поддерживать терроризм, ранее уже заявляли. Так, в конце ноября прошлого года такое обвинение поступило от президента Турции Реджепа Эрдогана. По его мнению, Белый дом мог выделять финансы на террористическую деятельность ИГ в Сирии, нарушая соглашения, которые были достигнуты по сирийскому конфликту.

Эрдоган утверждал, что американские политики обманывают, когда говорят, что борются с «Исламским государством», и обещания на самом деле совершенно не выполняются.