Мексику в новом году посетило НЛО: Оптический обман или вторжение началось?

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Над Мексикой снова наблюдался НЛО. В начале 2018 года местные жители сообщили уфологам о новых визитах пришельцев. Как уже отмечали уфологи, случаи наблюдения НЛО в ушедшем 2017 году участились.

Новый год не стал исключением, и жители Мехико сообщили виртуальным специалистам о том, что наблюдали неопознанный объект, который пролетал над территорией города на огромной скорости. Очевидцы в подтверждение своих слов передали охотникам за НЛО видео, где отчётливо снят корабль инопланетян. Изучив отснятый материал, специалисты пришли к выводу, что видео не подделка.

В начале декабря 2017 года жителей Мексики смущали серебристые шары, которые целых 20 минут висели в воздухе над столицей страны Мехико. Более тысячи очевидцев успели заснять странное явление на свои гаджеты и выложить в сеть. НЛО оказалось 5 штук и они, по-видимому, ждали какой-то команды. После двадцати минутного неподвижного зависания в дневном небе над городом, объекты выстроились в треугольник и исчезли. Очевидцы отметили, что НЛО загипнотизировало их, и они не могли покинуть места своего нахождения.

Сюзанна Каранчо, свидетельница появления НЛО, отметила, что её явление явно не природного характера очень напугало. На протяжении 20 минут девушка, не отрываясь, смотрела на светящиеся точки в небе.

Другой очевидец, житель столицы Хуан Муерро, отметил, что НЛО напомнили ему рождественские серебряные шары на ёлке. Мужчина рассказал, что тоже был напуган, но зрелище уж очень завораживало, поэтому он и не покинул наблюдательный пост.

Наблюдают над Мексикой НЛО не только находящиеся на Земле очевидцы. В сети часто появляются видео сделанные пассажирами авиалайнеров и даже пилотами. К примеру, одним из отчётливейших свидетельств неземного является материал, отснятый летевшим из Сан-Диего в Денвер наблюдателем. Мужчина на свой гаджет запечатлел, как ниже движения авиалайнера несётся с огромной скоростью сигаровидный объект. Примечательно, что в том месте, куда летел НЛО, наблюдался десяток других неопознанных объектов, которые, казалось бы, его ожидали. Принять увиденное за птицу или же за другой какой-либо объект земной инженерной мысли не представляется возможным, так как скорость передвижения НЛО очень высока.

Сигароподобный аппарат попал в объектив камеры, когда самолёт пересекал границу Мексики и США. На этих территориях находится небольшой город Ла-Румороса, жители которого часто наблюдают в небе неопознанные летательные аппараты. Некоторые скептики отмечают, что это обычные самолёты, которые в ночном небе выглядят достаточно таинственно.

То, что НЛО часто посещают и посещали нашу Землю, известно уже давно. Однако виртуальные специалисты не перестают обвинять официальную науку в нежелании «разобраться» в ситуации.