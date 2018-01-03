"Стареющий неудачник" "сельского утренника": Пугачева набросилась на Фадеева

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Пугачева посоветовала Фадееву действовать, а не критиковать других.

Известный продюсер Макс Фадеев подвергся критике со стороны Примадонны Аллы Пугачевой. Причиной для конфликта послужили «Новогодние огоньки», которые, по мнению продюсера, уже себя изжили.

После праздничного телеэфира в прошлом году, новогодний «Голубой огонек» вызвал бурю негативных эмоций у зрителей, которые пожаловались на то, что им надоело смотреть одно и то же каждый раз. С мнением зрителей согласился Макс Фадеев. На своей странице в Instagram он поинтересовался, изменилось ли что-то в этом году. Продюсер рассказал, что с прошлого года руководители телеканалов обещали изменить формат «новогодних огоньков» и создать что-то новое и современное. Фадеев спросил у подписчиков, которые смотрели телевизор в Новогоднюю ночь, правда ли шоу стало другим?

На сообщение Макса Фадеева отреагировала Алла Пугачева. Примадонна назвала продюсера «стареющим неудачником» и «ворчуном». Певица посоветовала Фадееву самому сделать что-то крутое, а не критиковать существующие проекты. Пугачева напомнила, что Фадеев сам обещал с прошлого года создать нечто новое, но все это только слова, а действий нет. В конце своего сообщения Алла Пугачева добавила, что считает Макса Фадеева гением, а его песни "крутыми".

Стоит отметить, что большинство подписчиков стали на сторону Аллы Пугачевой. По мнению фанатов, Фадеев действительно мог бы сам что-то сделать, а не критиковать других. К тому же, не все песни Фадеева становятся хитами и многим не нравятся. Многие огласились, что «новогодние огоньки» уже поднадоели и теряют актуальность. Если раньше этот проект вызывал интерес у зрителей, так как артисты представляли свои новые песни, то сейчас все только поют песни друг друга, или примеряют странные образы, что становится неинтересным. По мнению подписчиков, сейчас артистов больше, чем хороших песен, и поют они старые хиты, потому что новых качественных песен никто не может написать.

В прошлом году в социальной сети Макс Фадеев высказался крайне негативно о «голубых огоньках». Музыкальный продюсер написал, что телевидение опустилось до уровня «сельского утренника 80-х», сценарии шоу безвкусные и пошлые, и все это можно назвать «погружением в ад». Тогда продюсера поддержала «Мисс Вселенная» и телеведущая Оксана Федорова.