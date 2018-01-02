Гомофобия, расизм и разрушение мозга: Ученые выявили опасный эффект от алкоголя

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Алкоголь склоняет людей к расизму и гомофобии.

О вреде бесконтрольного потребления алкоголя известно давно, но ученые из Великобритании выяснили еще один пагубный эффект, который оказывают спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения люди больше склонны к неприязни и даже ненависти к людям других рас или нетрадиционной сексуальной ориентации.

Специалисты Кардифского университета провели исследование в этнических городах Блэкберн, Лестер и Кардифф, в которых проживают представители различных национальностей и культур. Местные жители рассказали, что часто становятся жертвами нападения и агрессии со стороны людей, находящихся под воздействием алкоголя. Жалобы поступили от 19% представителей разных рас и нетрадиционной сексуальной ориентации. По их словам, пьяные люди, имеющие собственные взгляды на гомосексуализм и религию, в 90% случаев не смогут промолчать и попытаются унизить или высказать негатив на эту тему.

Профессор Джонатан Шеферд, руководящий исследованием, считает, что в городах, где смешанное население и проживает большое количество представителей разных культур, необходимо усилить контроль за продажей алкоголя и ужесточить меры наказания за нападения на почве расизма или гомофобии. Бесконтрольное употребление алкоголя является опасным для общества, добавил Шеферд.

Ученые считают алкоголь и агрессию понятиями сочетаемыми и характерными друг для друга. Практически всегда пьяный человек совершает поступки несвойственные ему в трезвом виде. Причиной этому является разрушительное действие спирта этанола на психику человека. Также спирт является наркотическим веществом и вызывает интоксикацию организма. Простым языком, алкоголь, попадая внутрь, расширяет сосуды и проникает в нервные ткани и клетки мозга, в которых становится меньше кислорода, поэтому они больше подвержены отравлению. Все это напрямую влияет на нервную систему и алкоголезависимый человек не в состоянии себя контролировать, становится неадекватным.

Ученые советуют серьезней относится к легким спиртным напиткам, например к пиву. Ошибочно думать, что выпивая всего одну бутылку вечером после работы, никакого вреда не будет ни себе не окружающим. Опасность состоит в том, что такое потребление спиртного незаметно перерастает в хроническую зависимость, которую потом сложней вылечить. К тому же, пьяная агрессия может возникнуть не только у зависимых от алкоголя людей. Согласно исследованию, немаловажную роль в этом играют гены и характер человека. Если в трезвом виде человек постоянно провоцирует конфликтные ситуации, является злым и грубым, то порция алкоголя может только усилить эти качества.