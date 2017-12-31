Петиция против Пугачёвой и Леонтьева: Зрители попросили Эрнста принять меры

Сегодня, 11:45

"Дедовщина" в праздничном эфире.

Несмотря на протесты зрителей и подписанную петицию относительно новогоднего "звёздного" эфира, традиции остаются неизменны. Современное общество двигаясь в ногу со временем, предпочитает видеть в Новогоднюю ночь на голубых экранах молодых популярных исполнителей таких как Светлана Лобода, Дима Билан, Макс Барских, Шнуров, экстраординарную группу "Грибы" и других. Однако никак не могут нарушить свои обычаи и не засвидетельствовать своим почтением "Новогодние огоньки" заслуженные ветераны сцены, которых и не очень-то уже жаждут лицезреть, а они всё равно требуют большого внимания к себе.

Учитывая требования телезрителей, праздничную программу не стали сильно "засорять" молодящимися пожилыми исполнителями, хотя некоторые из них, как неотъемлемый новогодний раритет будут выступать со своим старым репертуаром на новый лад. Так на экранах можно будет лицезреть Софию Ротару, которой уже исполнилось 70 лет и Валерия Леонтьева двумя годами моложе своей коллеги. Они исполнят всем давно известные и когда-то популярные песни, но с немного свежей обработкой.

Не обойдётся торжество и без Примадонны. Как известно она заняла 10-е место в голосовании телезрителей и поэтому считает своим долгом и полным на то правом выступить перед публикой. Напомним, что в отличие от Пугачёвой, Ротару заняла 25-е место, а Леонтьев вообще не вошёл в 30-ку, тем самым уступив лидирующую позицию Натали, Дан Балану и массе других молодых "звёзд" эстрады.

Как известно, для своего выступления Алла Борисовна постаралась, так как выйдет на сцену с премьерой новой песни "Я летала". Автором этой композиции стал Олег Влади. Несколькими годами ранее он услышал небольшие наброски музыки к ней и сразу заявил, что это должна спеть только Пугачёва. Текст песни постарались сделать жизнерадостным и модерновым, поэтому этот музыкальный эксперимент оказался весьма выигрышным и довольно необычным смелым решением.

Тем не менее зритель не очень доволен такой "дедовщиной" матёрых "звёзд". Петиция подписывалась не зря и концерт задумывался как прогрессивный, молодёжный и взрывной. Между тем всё-таки стоит учитывать вкусы и потребности более старшего поколения телезрителей, которые только и ждут на новогодних экранах телевизоров своих кумиров советских времён, которые заставляют вспомнить былую молодость, поностальгировать.