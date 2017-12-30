Роспотребнадзор назвал самые вредные блюда новогоднего стола: Нет шаурме и салатам?

Вчера, 19:21

Самые опасные блюда на Новый год.

Прекрасный праздник, которого с большим нетерпением ждут все, сам собой предполагает не только наличие подарков и ёлки, а и богатый, разнообразный праздничный стол. Поэтому государственная служба Роспотребнадзора настоятельно рекомендует придерживаться нескольких основных правил, чтоб не причинить вред здоровью как себе, так и гостям.

Во-первых, основное внимание следует уделить салатам, которые обильно заправляются майонезными соусами. Почему они представляют угрозу? Ответ прост. Дело в том, что срок хранения салатов на основе майонеза ограничен 12 часами, а если в него входит ещё и яйцо, то время сокращается в половину. По истечению срока, та среда, которую создаёт салатная смесь очень благоприятна для развития сальмонелл. Даже хранение в холодильнике таких блюд не мешает благоприятно размножаться опасной бактерии. От сюда следует, что нарезанные овощи и мясные продукты лучше всего заправлять непосредственно перед подачей.

Ещё одним весьма опасным продуктом на праздники являются грибы, купленные либо с рук или в неизвестных местах. Это растение наиболее опасно при употреблении его вместе с алкогольными и молочными напитками. По этой причине лучше приобрести знакомые шампиньоны или вешенки в ближайшем супермаркете исключая риск отравления.

Отдельное внимание необходимо уделить кондитерским изделиям с кремом, паштетам, котлетам и студням. Не нужно объяснять, что плохо прожаренные мясные изделия могут содержать в себе кишечную палочку, которая приведёт к повышению температуры, расстройству кишечника и результат - испорченный праздник. Кондитерские кремовые изделия вредны не только высокой калорийностью. Сроки хранения и выдержка всех санитарных норм при их изготовлении всегда остаётся не надёжным гарантом того, что использованный для приготовления яичный белок или сливки, не содержат в себе массу вредных кишечных бактерий.

В связи с этим, лучше более тщательно подойти к подбору продуктов: уделить особое внимание производителю, срокам изготовления и так далее. И естественно не забывать про гигиену перед готовкой: мыть руки, тщательно обрабатывать овощи, фрукты, выдерживать технологический тепловой процесс обработки изделий. Придерживаясь всего этого, вы будете уверены, что уберегли здоровье и хорошее настроение на все зимние праздники.