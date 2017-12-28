Рейтинг восхищения: Кого выбрали жители Соединённых Штатов?

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В Соединённых Штатах огласили традиционный для этой страны рейтинг восхищения. Компания Gallup провела социологический опрос, обзвонив 12 декабря 1049 человек, выбранных случайным образом. При этом, отдельно спрашивали о мужчинах и отдельно – о женщинах. Все они добились чего-то в своём деле, много уделяя общественной активности, хотя по каким именно критериям американцы голосовали в рейтинге восхищения, точно не указывается.

Итак, кто первый в этом списке? Удивительно, однако бывший президент США Барак Обама обошёл нынешнего главу Соединённых Штатов Дональда Трампа. Разрыв между ними в три процента. У Барака Обамы 17, а у Трампа, соответственно, 14. Эксперты предполагают, что это вызвано сложностями политики действующего американского президента, который не может договориться с сенатом.

Некоторые специалисты отмечали, что он даже может раньше времени получить отставку, или начнутся протесты, которые так или иначе приведут к негативным последствиям для Соединённых Штатов. В прессе регулярно публикуются промахи Дональда Трампа, заключающиеся порой даже в том, что он, став не под той картиной в комнате, демонстрирует пренебрежение кем-либо. С другой стороны, Барак Обама в период своего президентства пробыл два срока, и только концу второго его рейтинги начали снижаться. После отставки в должности лидера США политик некоторое время отдыхал с супругой, но после, в апреле, снова появился на публике, активно выступая по тем или иным вопросам. В целом, такую деятельность оценивают положительно.

Первое место среди женщин у Хилари Клинтон, которая была противником Дональда Трампа в его борьбе за президентское кресло. За неё проголосовало в телефонном опросе 9 процентов. Среди деятельности в наше время известно, что Хилари Клинтон создала политическую группу Onward Together, основная цель которой – чтобы простые люди более активно участвовали в общественной жизни и имели доступ к околовластным кругам, а также противодействовали Дональду Трампу.

На втором месте с результатом в 7 процентов супруга Барака Обамы Мишель. В настоящее время эта персона не столь активно себя ведёт, как во время правления мужа. Из последних новостей о неё – пропаганда здорового образа жизни через Instagram в июне. Однако политологи считают, что за неё могли проголосовать из-за того, как она проявляла себя в качестве первой леди ранее.

Третье место – у женщин ведущая Опра Уинфри, а среди мужчин отдали предпочтение папе римскому Франциску. Также в рейтинг попали 99-летний пастор Билли Грэм, сенаторы Джон Маккейн, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, канцлер Германии Ангела Меркель, нынешняя первая леди США Меланья Трамп, экс-госсекретарь Кондолиза Райс, герцогиня Кейт Миддлтон, певица Бейонсе, предприниматели Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс.