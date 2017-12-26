НЛО над Волгоградом: Пришельцы или запуск земной ракеты?

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Жители Волгограда активно обсуждают в социальных сетях странный объект, замеченный в небе над городом. Он представлял собой изумрудную вспышку, имеющую закрученный белый шлейф. При этом, наблюдалась она во всех районах Волгограда, и за утро 26 декабря появилось множество снимков, сделанных удивлёнными людьми. При этом, необычное небесное явление менялось. После двух ярких пятен, которые расплывались, составляя удивительную картину, наблюдалось появление новой вспышки, напоминающей полярное сияние. Далее объект начал терять цвета, а примерно в 7.10 по местному времени пропал. Люди начали спорить о том, чем это могло быть.

Некоторые назвали происходящее «новогодним десантом инопланетян», отметив, что картинка такая, как будто эпизод из фильмов о космосе. Другие отметили, что полёт яркой вспышки идёт из Капустиного Яра, где располагается Центральный межвидовой полигон. Соответственно, там могла быть ракета, поскольку подобные явления в небе характерны для таких запусков. Официальных комментариев от уфологов или других специалистов пока не получено. Таким образом, что это может быть, точно установить не возможно.

Стоит упомянуть только не так давно произошедший случай в Соединённых Штатах, где огромное пятно в небе приняли за НЛО, но оно оказалось выхлопом от ракеты Falcon 9. Также кораблём пришельцев считали военные самолёты, двигающиеся практически бесшумно в целях операции. Как отмечают специалисты, в настоящее время вообще достаточно сложно определить, НЛО в небе или какой-то земной объект, учитывая ещё и возможности подделки фото или видео при помощи соответствующих программ для редактуры. Также многие уфологи сетуют на повышение количества мистификаций в целом. В частности, по словам британского специалиста по инопланетным аномалиям Филиппа Мантла, в большинстве случаев то, что принимают за НЛО, в действительно являться им не может.

Интересный случай, правда по поводу которого пока ещё не выяснена, зафиксирован в Австралии. Некоторые уфологи считают эту страну некой «меккой» для пришельцев, потому что оттуда поступает очень много заявлений о том, что наблюдалась какая-то аномалия. Обнаружено новое НЛО молодой семьёй из Саншайн-Кост – района на юге Квинсленда.

Странный объект был массивным шаром света, некоторое время вспыхивая в ночном небе примерно в 21.00 по местному времени 25 декабря. Он сверкал около 10 минут, хаотично двигаясь в разные стороны, а потом пропал. По мнению очевидцев, это вряд ли мог быть самолёт, поскольку у последнего огни совсем не такие, и они мигают не так.