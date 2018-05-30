В Великобритании судят преступника за попытку отравить принца Джорджа

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В прошлом году были совершены 2 попытки нападения на принца Джорджа, 4-летнего сына герцога и герцогини Кембриджских. Арестован злоумышленник, который пытался отравить мальчика.

Власти Великобритании поддерживают безопасность членов королевской семьи на высшем уровне. Это связано с тем, что достаточно много преступников, которые покушаются на жизнь и здоровье некоторых королевских особ.

В прошлом году членами ИГИЛ*(запрещенной в РФ) готовилось покушение на 4-летнего принца Джорджа. Стало известно, что был арестован мужчина, который был согласен с позицией группировки, а также предлагал отравить мальчика путем добавления яда в мороженое, которое поставляют в школу принца. На данный момент в Великобритании судят пытавшегося отравить принца Джорджа преступника.

Напомним, что ранее психически неуравновешенная женщина пыталась украсть малыша из престижной школы, в которой он обучается. Это стало предпосылкой к тому, что герцог и герцогиня Кембриджские впервые пожалели о публичной огласке, рассказав, где проходит обучение их сын.