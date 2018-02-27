На 103-м году жизни скончалась народная артистка СССР Татьяна Карпова

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Татьяна Карпова, носившая статусы старейшей актрисы московского театра Маяковского и народной артистки СССР, скончалась поздно ночью 26 февраля на 103-м году жизни. Именитая театралка умерла по естественной причине.

Смерть Татьяны Карповой зафиксирована накануне в 23:30. Сейчас родственники народной артистки СССР определяются со временем и местом похорон. Предполагается, носившая статус старейшей актрисы московского театра Маяковского звезда отечественной культуры скончалась по естественной причине.

Татьяна Карпова прослужила театру Маяковского более 70 лет, сыграв рекордное количество ролей. Несмотря на 4 брака, народная артистка СССР так и не сумела обзавестись потомками. Актриса практически не снималась в фильмах, предпочитая игру на сцене. Всего на счету Карповой 8 госнаград, среди которых Ордена Почета и «Знака Почета», статусы заслуженной и народной артистки СССР и России, а также Сталинская премия.