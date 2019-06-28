«ПЭК» — лауреат десятой премии «Права потребителей»

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Один из лидеров грузоперевозок в Российской Федерации в лице «Первой экспедиционной компании» («ПЭК») вошел в число лауреатов десятой юбилейной премии «Права потребителей и качество обслуживания». Церемония вручения наград проходила на площадке Тбилиси в период 20-21 июня. Участники мероприятия отмечали продуктивную и доброжелательную обстановку, несмотря на то, что в четверг в столице Грузии началась массовая акция протеста. Об этом сообщило ИА REGNUM.

Уточняется, что «ПЭК» праздновала победу в категории «Логистика и грузоперевозки». Тем самым, ее назвали лучшей сервисной компанией, которая продемонстрировала впечатляющие показатели соблюдения клиентских сроков — посылки без задержек были получены 97% ее клиентов.

Сообщается, что «ПЭК» сумела добиться столь впечатляющих результатов во многом благодаря запуску информационной системы под названием СФИНКС. Ее разработали с целью накопления и обработки обращений клиентов из разных каналов коммуникации. Еще один важный фактор — ввод в оценку работы сотрудников NPS-индекса удовлетворенности клиентов.

Отмечается, что все вышеперечисленные действия привели к существенному улучшению качества сервиса предоставляемых «первой экспедиционной компанией» услуг. Также она обеспечила повышения уровня обслуживания клиентов. Теперь обратиться в компаниюможно на круглосуточной основе семь дней в неделю. 95% клиентских обращений отрабатываются день в день. При этом средняя оценка 96% клиентов решений по их обращениям составляет 4,8 балла.