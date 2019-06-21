Без паники, просто не сезон: В России резко выросли цены на авиабилеты на 30%

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Повышение затронуло как внутренние перелёты, так и в зарубежные страны.

В России повысились цены на внутренние перелёты примерно на 30%, а в зарубежные страны на 10%. Вчера во время «Прямой линии» Владимир Путин поручил разобраться с таким резким скачком. Эксперты же уверены, что паниковать не стоит, и сейчас просто не сезон для покупки авиабилетов. В июле-августе множество соотечественников уже запланировали отпуска, этим и объясняется резкое подорожание.

В свою очередь, в соцсетях граждане высказывают своё негодование по данному поводу, считая, что начальные цены не вернутся даже после сезона.

Интересный факт, по некоторым данным, в различных регионах России также увеличилась стоимость топлива, а эксперты прогнозируют рост на ближайшее время. К примеру, Курганское УФАС заинтересовал рост цен на бензин в регионе. Связаны ли как-то эти факты между собой, пока не ясно. Понятно лишь одно, что россияне пока что оказались в весьма невыгодном положении, и стоимость перелётов в совокупности с ростом цен на бензин довольно сильно скажется на кошельках.