«Однозначно круче»: Европейские компании «в подмётки не годятся» РЖД – сеть

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Пунктуальность ведущего ЖД-перевозчика Испании и Европы RENFE и в сравнение не идёт с показателями работы РЖД, утверждают российские путешественники.

Российские железные дороги (РЖД) регулярно подвергаются критике со стороны пассажиров за самые разные «проступки». Несмотря на совершенствование техники, появление новых сервисов и услуг, компания в глазах многих граждан по-прежнему остаётся «средоточием зла». Однако при этом те россияне, которые побывали за рубежом, не спешат клеймить РЖД. Как выяснилось, европейские компании «в подмётки не годятся» РЖД. По крайней мере, так утверждает сеть.

Ранее мы уже писали, россиянин, в прошлом проживающий в Германии, обвинял критикующих компанию соотечественников в том, что они «зажрались». По его словам, в Берлине поезда ходят куда хуже, чем в России и соблюдают график лишь формально.

На днях преимущество РЖД над европейскими перевозчиками подтвердил и другой пользователь. Мужчина сравнил работу ведущего ЖД-оператора Испании и Европы RENFE и пришёл к выводу, что российская компания «однозначно круче». В то время, как поезда РЖД следуют чётко по графику, европейские поезда могут пренебрегать установленными ими же правилами. В итоге пассажиры могут пострадать и не попасть в пункт назначения вовремя. И это в Европе считается нормой.

«Из всех поездок с RENFE по испанским и французским железным дорогам (а на этот раз их было много - поезда и электрички каждый день) только одна была без опозданий со стороны ж/д компании ... Но, ... на нее опоздали мы:-) (пришли за минуту до отправления, а, как оказалось, надо было за две, и как результат минус 67 евро)», - пишет пользователь (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).