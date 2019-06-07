Адская жарища - Мосгортранс «обратил» маршрутку в сауну на колёсах

Сегодня, 20:29

Нередко в московском транспорте температура превышает уличную.

Москвичи и гости города из года в год сталкиваются с проблемой выживания в столичном транспорте. Если некоторые могут позволить себе «остудиться» в адскую «жарищу» в московской подземке, то те, чьи маршруты карта метрополитена не покрывает, вынуждены использовать наземный транспорт.

Однако с ним довольно много проблем. Например, в первые дни июньской жары некоторые автобусы Москвы устроили пассажирам прелюдию к конкурсу мокрых маек и окатывали выходящих из транспорта людей водой из разбрызгивателя. Жалоба оказалась в Сети, но Мосгортранс оказался к ноу-хау непричастным, пообещав разобраться с инициаторами.

Уважаемый @mosgortrans_ru!

Я бесконечно рад за Вашу заботу о пассажирах в эти жаркие дни.

Однако, встроенные разбрызгиватели, окатывающие водой людей, стягивающихся к входу, кажутся сомнительным решением.😰 — летели соколы высоко (@fabhcun) June 5, 2019

После жалобы последовала моментальная реакция ведомства, которое «обратило» душ в маршрутке в сауну на колёсах. Как показывают снимки другого пассажира, раскалённый транспорт исправно поддерживал в салоне температуру более 40 градусов по Цельсию. Это при том, что на улице в это время было 36 градусов.

Обычно такие случаи решаются наличием кондиционера, однако, по ряду других отзывов из разных годов, не все маршруты следят за их исправностью. Чревато такое положение дел ухудшением здоровья пассажиров – даже тех, у кого нет соответствующего диагноза. Рассчитывать на помощь в таком случае не всегда приходится. Как показывает недавняя новость из Новосибирска, где такого пассажира без сознания просто вынесли из трамвая и оставили лежать посреди дороги, в жару россияне чужими проблемами интересуются реже.