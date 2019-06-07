АЗС предупреждали: Бензин может «взорваться» в июле - Козак отказался «замораживать» цены

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Прошлогодняя ситуация, когда топливо дорожало на глазах, может повториться уже в следующем месяце, но правительство, и вице-премьер Дмитрий Козак в частности, не видят причин для беспокойства.

Российские автомобилисты с ужасом вспоминают прошлогоднюю «топливную лихорадку», когда ценники на АЗС в регионах «скакали» каждый день. Тогда правительству удалось стабилизировать ситуацию, однако эксперты опасаются, что это лишь временно.

Месяц назад Ассоциация независимых АЗС обратилась к профильному вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Представители объединения предупреждали, что на оптовом рынке складывается неблагоприятная ситуация. В частности, резко дорожает бензин марки АИ-92, один из самых ходовых. Зампреду правительства предлагали выработать механизм поддержки отрасли и не допустить тем самым нового ценового скачка. Ведь, последнее соглашение о «заморозке» цен кабмин заключил с АЗС ещё в марте сроком до июля.

Несмотря на предупреждения, Дмитрий Козак тогда заявил, что тревога топливной ассоциации преждевременна и не имеет под собой оснований. ФАС также отреагировала холодно на заявление АЗС. Там отметили, что динамика роста цен, по их прогнозам, не будет опережать етмпы инфляции.

И вот сегодня стало известно, что Дмитрий Козак от лица правительства отказался «замораживать» цены со следующего месяца, продлевать срок соглашения с поставщиками топлива. В этой связи эксперты опасаются, что бензин может «взорваться» уже в июле. Существует ли у Кабмина рецепт на случай, если это всё же произойдёт? Об этом станет известно уже скоро.