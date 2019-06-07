Компания «ПЭК» объявила об открытии склада 3PL в Екатеринбурге

Сегодня, 09:40

Транспортная компания «ПЭК» в статусе одного из ведущих отечественных грузоперевозчиков успешно расширила свое присутствие на рынке 3PL-услуг в Свердловской области. Это стало возможным благодаря открытию в Екатеринбурге рядом с транспортной развязкой склада 3PL. Стоит напомнить, что 3PL (на английском — Third Party Logistics) означает предоставление клиенту логистических услуг или комплекса таких услуг. Об этом написало издание «Газета.ру».

Отмечается, что площадь запущенного компанией «ПЭК» склада составляет три тысячи «квадратов». Он способен вместить до шести тысяч палето-мест. За счет наличия новой складской техники (погрузчики, ричтраки и пр.), автомобильной площадки (ее площадь составляет 2200 «квадратов») и оборудования доков доквеллерами компания обеспечивает быструю и удобную погрузо-разгрузку.

Комментируя новость, представитель «ПЭК» А.Сподарев рассказал о том, что открытие склада 3PL обусловлено высокой востребованностью услуги на региональном уровне. Также оно отвечает планам компании по запуску ряда таких складов на российской территории.