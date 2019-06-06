Наценка в 20 раз: Пассажирка раскрыла секрет, на чём РЖД делает состояние

У проводниц Российских железных дорог самый дорогой сахар в стране, констатирует жительница Нижнего Новгорода.
О скупости и спекуляции РЖД уже давно ходят легенды. Россияне не перестают жаловаться на завышенные цены на билеты, а также прочие услуги, которые предлагает монополист на рынке железнодорожных перевозок. Отдельно можно выделить и стоимость продуктов, сувениров в магазинах на территории ЖД вокзалов и в самих поездах. Порой цена на них завышена в разы.
Однако есть у РЖД свой секрет, который позволяет компании зарабатывать огромные деньги на «безнадёге» пассажиров. Его у себя в Facebook раскрыла пассажирка из Нижнего Новгорода. По словам девушки, компания делает целое состояние на продаже сахара к чаю.
Все знают, что проехаться на поезде и не попить чаю – сродни преступлению. Каждый пассажир РЖД во время дальнего рейса обязательно закажет у проводника стаканчик ароматного горячего напитка. Сам он стоит порядка 45 рублей, но кто же пьёт чай без сахара? Таких людей не так много. И вот его РЖД и продаёт по невероятной цене. По словам жительницы Нижнего Новгорода, ей проводники предложили два пакетика сахара за 10 рублей. И это при том, что любое уважающее себя заведение всегда даёт сахар клиентам бесплатно.
, - изумляется предприимчивости РЖД девушка. Она посчитала, что на 1 кг сахара по цене 50 рублей приходится примерно 200 пакетиков. Таким образом, исходя из расчётов пассажирки, наценка на «приправу к чаю» у проводников составляет 20 раз. Возможно, при единичной покупке 10 рублей ни для кого не станут большой тратой, но если умножить их на общее количество пассажиров, выходит довольно солидная сумма.
, - пишут в комментариях к посту.