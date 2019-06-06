Наценка в 20 раз: Пассажирка раскрыла секрет, на чём РЖД делает состояние

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У проводниц Российских железных дорог самый дорогой сахар в стране, констатирует жительница Нижнего Новгорода.

О скупости и спекуляции РЖД уже давно ходят легенды. Россияне не перестают жаловаться на завышенные цены на билеты, а также прочие услуги, которые предлагает монополист на рынке железнодорожных перевозок. Отдельно можно выделить и стоимость продуктов, сувениров в магазинах на территории ЖД вокзалов и в самих поездах. Порой цена на них завышена в разы.

Однако есть у РЖД свой секрет, который позволяет компании зарабатывать огромные деньги на «безнадёге» пассажиров. Его у себя в Facebook раскрыла пассажирка из Нижнего Новгорода. По словам девушки, компания делает целое состояние на продаже сахара к чаю.

Все знают, что проехаться на поезде и не попить чаю – сродни преступлению. Каждый пассажир РЖД во время дальнего рейса обязательно закажет у проводника стаканчик ароматного горячего напитка. Сам он стоит порядка 45 рублей, но кто же пьёт чай без сахара? Таких людей не так много. И вот его РЖД и продаёт по невероятной цене. По словам жительницы Нижнего Новгорода, ей проводники предложили два пакетика сахара за 10 рублей. И это при том, что любое уважающее себя заведение всегда даёт сахар клиентам бесплатно.

«Чай без сахара 45 руб, с сахаром 55 руб. На мой комментарий «у вас самый дорогой сахар в стране» проводник сказал, что они дают 2 пакетика!»

, - изумляется предприимчивости РЖД девушка. Она посчитала, что на 1 кг сахара по цене 50 рублей приходится примерно 200 пакетиков. Таким образом, исходя из расчётов пассажирки, наценка на «приправу к чаю» у проводников составляет 20 раз. Возможно, при единичной покупке 10 рублей ни для кого не станут большой тратой, но если умножить их на общее количество пассажиров, выходит довольно солидная сумма.

«Теперь понятно на чем зарабатывает РЖД»

, - пишут в комментариях к посту.