Продавцы «морского бриза»: Росавтодор в шесть раз увеличили проезд на курорты Кранодарского края

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Буквально за год цена на «золотые дороги» выросла на 410 рублей.

Стало известно, что Росавтодор в шесть раз увеличил проезд на курорты Краснодарского края и теперь желающим отдохнуть у Черного моря придется выложить денег побольше в федеральный бюджет. Один из ростовских водителей в соцсетях опубликовал чеки на дорогу из Ростова до Краснодара. По его словам, в 2018 году он всего за 80 рублей по платным участкам добрался в обе стороны, а теперь ему пришлось заплатить 490 рублей, что его очень огорчило.

Естественно, что не всем понравятся подобные инициативы, так как дороги были построены не с нуля и реконструированы на деньги налогоплательщиков, не за частный же счет. А государство не имеет «своих» денег, оно лишь формирует бюджет, внимания, за средства, которые ему приносят граждане. Все гениальное – просто. Однако, почему-то повышение цен в такое количество раз не смущает федеральную дорожную службу.

Из Москвы до Краснодара будет доехать, естественно, еще дороже – 2760 рублей в обе стороны. С каких это пор Россия стала «курортной» страной в плане цен? Этот факт неизвестен, но продавцы «морского бриза» явно не понимают, что необходимо, как минимум, объяснить за что платят граждане, так как без диалога с ними, по сути, нельзя принимать такие фундаментальные решения. Особенно если учесть, что у большинства россиян просто нет денег отдыхать за границей, а теперь за «родные просторы» они вынуждены платить в разы больше.