Конские тарифы: Высокие цены «Яндекс.Такси» провоцирует бегство постоянных клиентов к другим операторам

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Пассажиров не устраивают ни стоимость поездки в 1500 рублей, ни объяснения «Яндекс.Такси» об электронных алгоритмах, которые её рассчитывают.

Прилетев ночным рейсом в аэропорт «Домодедово», молодой человек, как обычно решил вызвать «Яндекс.Такси», чтобы добраться домой. Каково же было удивление постоянного клиента, когда он увидел ценник за машину эконом-класса в 1500 рублей. Недавно он уже столкнулся с новыми «конскими» тарифами, которые возмущают цифрами совершенно неадекватными протяжённости и сложности маршрута.

Чертыхнувшись, москвич решил «изменить» привычному сервису с другой службой такси. Там цены были, не в пример, «божеские» - 800 рублей, но, прождав безрезультатно 15 минут, мужчина вновь обратился к «Яндекс.Такси». За это время ставки выросли и за поездку было предложено заплатить уже 1680 рублей, как будто в сервисе уже было известно о практически безвыходной ситуации клиента.

Спустя полчаса, отъехав на бесплатном микроавтобусе к ближайшей автостоянке, чтобы изменить «дорогостоящую» геолокацию Домодедово, Влад снова поинтересовался, не снизилась ли стоимость в «Яндекс.Такси». Приложение немного смилостивилось и сообщило о 1600 рублях за маршрут.

После этого, уже бывший постоянный клиент стал пассажиром другой службы такси, где он успел зарегистрироваться во время ожидания. Новый сервис оперативно предоставил машину, быстро довёз домой и взял за это всего 900 рублей.

В своей публикации москвич отметил, что высокие цены провоцируют бегство разочаровавшихся клиентов к другим операторам. Представитель «Яндекс.Такси» попытался убедить, что такова схема расчёта стоимости поездки алгоритмами, которые учитывают спрос, дорожную нагрузку и количество свободных машин, но это объяснение не убедило читателей. Тем более, клиент рассказал, что ночной аэропорт был практически безлюден, поэтому цена поездки была совершенно необоснованной.