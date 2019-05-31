Мастера извинений: Пассажир «Аэрофлота» рассчитывал на компенсацию милями, а получил словами

Сегодня, 12:10

Данный случай заставил клиента отказаться от полёта и уйти к конкуренту из S7.

В последнее время популярность российской компании авиаперевозок «Аэрофлот» весьма хромает. Всему виной проблемы, возникающие с самолетами марки SSJ-100. Недавняя трагедия, а затем постоянные отмены рейсов по секретным и непонятным причинам играют против рейтинга доверия клиентов.

Очередной пассажир «Аэрофлота» рассказал в соцсети, какие мастера извинений работают в компании.

Пассажир отметил,что он рассчитывал на компенсацию за некие доставленные неудобства милями, а получил словами. Мужчине, по его словам, было важно не количество бонусных миль, а само их наличие.

Автор поста не стал освещать, что именно привело к «искренним извинениям от лица руководства», однако, судя по возмущениям, они его не устроили.

«Аэрофлот», в свою очередь, попытался уверить негодующего клиента, что они делают все возможное, чтобы пассажиры были уверены в качестве обслуживания и весьма надеются, что произошедшее не будет иметь влияния на мнение клиента об авиакомпании.

Следует отметить, что для автора поста эти слова уже не имеют весомого значения, ведь для следующего полета он выбрал другого авиаперевозчика.