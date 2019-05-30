Дождь и дорожные работы: ЦОДД призвал водителей отказаться от машин вечером 30 мая

Сегодня, 18:22

В столице уже начался ужасающий час пик.

Московских автолюбителей попросили тщательнее планировать время и маршруты, а также заранее проверять транспортную нагрузку на желаемых направлениях. Центр организации дорожного движения в Москве предупреждает, что вечер 30 мая будет очень тяжёлым для водителей.

Жизнь им усложнит дождь и подозрительные дорожные работы на многострадальном МКАДе. Свою лепту в плохое настроение москвичей внесут службы по благоустройству города в центре и частичное ограничение движения. Час пик закончится не раньше 21:00, поэтому ЦОДД призывает по возможности отказаться от машин и пересесть на метро.

Также Центр ранее предупредил о надвигающейся серьёзной непогоде. И без того сложное движение может усугубиться ДТП по невнимательности.