Метро погулять не выйдет - подземку не будет расширять в Подмосковье

Сегодня, 18:34

Мытищи, Балашиха и Красногорск останутся без метрополитена.

Это решение было принято Министерством транспорта, РЖД, правительством Москвы и Подмосковья. В качестве альтернативы предложили работать над московскими центральными диаметрами – МЦД.

Калужско-Рижская линия не будет расширяться до Мытищ, поэтому работа будет идти над МЦД-5 «Пушкино-Домодедово», который хотят запустить к 2023 году. Единственный минус – нужно переделать границы парка «Лосиный остров», а это приведёт к тому, что решение будет приниматься несколько лет.

Отказ работы над линиями метро аргументировали катастрофическим увеличением количества пассажиров и снижением безопасности путешествия на метро, что в связи с недавними авариями в метрополитене заставляет крепко подумать.

Так что, дальше Москвы метро погулять не выйдет, придётся пользоваться грядущими проектами. Кстати, Минтранс и Минприроды обязали до 15 июля решить вопрос с «Лосиным островом» и предоставить разработанные варианты развития событий.