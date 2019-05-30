Нехило сократили. «Саратовские авиалинии» вынуждены уволить 80% трудового состава

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Вынужденные меры будут приняты из-за строительства нового аэропорта Гагарин.

«Саратовские авиалинии» вынуждены уволить 394 человека из трудового состава аэропорта Саратов-Центральный. Такую информацию передало руководство компании в региональное отделение центра занятости трудоспособного населения, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы Министерства занятости, труда и миграции по Саратовской области.

Уполномоченные лица сообщили, что такие меры будут приняты к 242 инженерно-техническим сотрудникам и 152 рабочим. Получается, что нехило сократили, ведь 394 работника— это 80% всего персонала компании.

Саратов-Центральный вынужден завершить свою трудовую деятельность, так как за 30 километров от города строится другое отделение - аэропорт Гагарин.

Однако, отметим, что руководство Гагарина намерено обсудить вероятность набора персонала из сокращенных. Возможна альтернатива последующего трудоустройства с повышением квалификации. Всего, по данным банка вакансий, новый аэропорт может предоставить почти три тысячи мест для будущих сотрудников.

Поэтому, все работники Саратова-Центрального, изъявившие желание работать в новом аэропорту, могут быть трудоустроены.