Медленнее только на черепахе: Такси «Максим» может растерять клиентов из-за долгой подачи

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Жители Самары могут перейти на машины других агрегаторов из-за долгого ожидания авто от «Максим».

Такси «Максим» может совсем потерять самарский рынок. Горожане все чаще предпочитают пользоваться услугами конкурентов – «Яндекс.Такси» или Uber. И этому есть простое объяснение – машину после заказа приходится ждать минимум 10-15 минут даже в предрассветные часы. Один из клиентов пожаловался, что ждал авто 10 минут, замерзая возле подъезда в четыре часа утра. По приезду водитель даже не удосужился извиниться, пробормотав что-то о пробках, словно четыре утра – это какой-то секретный час-пик. Другие пассажиры принялись лайкать рассказ пользователя и вспоминать, что сервис «Яндекс.Такси» присылает машины быстрее в десяти случаях из десяти.

Однако некоторые все же продолжают хранить верность агрегатору, поскольку клиент может вызвать универсал или даже потребовать личного водителя. К тому же, списание средств происходит уже в момент заказа, поэтому можно не бояться, что на поездку не хватит средств из-за полюбившихся водителям трюков с простоем, объездом и прочими надуманными неудобствами.

Впрочем, когда речь идет об оперативности подачи, «Максим», по мнению пассажиров, остается в аутсайдерах. И если клиенту авто нужно очень срочно, что в приоритете остаются конкуренты. Также среди жалоб и медлительность водителей. Иногда, по словам пользователей, быстрее было бы добраться на общественном транспорте. Как выяснилось, все жалобы о подаче в «Максим» стараются списать в «недействительные». Оператор просто держит жалобщика на линии, а по прошествии получаса отправляет звонок «в утиль». По мнению недовольных пассажиров, медленнее, чем на такси «Максим», можно ехать только на черепахе.