Дата открытия - неизвестно: В Ростове-на-Дону может появиться метро

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К проектированию специалисты приступят в 2020 году.

На правительственном совещании области 25 мая губернатор Василий Голубев поставил животрепещущий вопрос о транспортной системе города ребром. В очередной раз откладывать проблему на 2030 год не стали: поэтапный план работ должен лежать на столе у Голубева до 15 июня. Начало проектирования назначено на середину 2020 года, но дата открытия метро в Ростове-на-Дону неизвестна.

В частности, на собрании депутатами обсуждались планы не только появления транспортной системы с нуля, но и модернизации существующей. Правительство планирует взяться за электротранспорт. При проектировании ростовского метрополитена депутаты будут опираться на технические и финансовые возможности региона, а также на целесообразность строительства, поэтому судьба метро опять зависла в воздухе.

«Будет это метро или скоростной трамвай наземно-подземного типа, для ростовчан совершенно неважно. Главное – чтобы у жителей донской столицы появились новые возможности для комфортного передвижения по городу», - заявил губернатор Василий Голубев.

В этом губернатор, к сожалению, неправ. Ростовчанам важно, чтобы в городе появилось именно метро. Проблему жители объясняют доходчиво – на дорогах просто нет места для нового транспорта, а в существующий народ не помещается. Результатом этой проблемы, а также неграмотно составленной схемы движения общественного транспорта являются пробки.

считаю, что в городе должно быть метро, а если его нет, то в любую точку можно пройти пешком



я конечно умею ходить по промзонам, но ростов слишком большая промзона, чтобы чесать через два района от вокзала до хостела — безблагодатных (@smeyanka) May 17, 2019

Некоторые жители Ростова-на-Дону предложили более экономный вариант, чем тот, который рассматривает правительство. Предлагается к рассмотрению идея канатного или струнного транспорта, которая должна обойтись дешевле, чем строительство метро. Вырученные деньги можно отправить на улучшение действующей транспортной системы.

Напомним, что разговоры о строительстве Ростовского метрополитена ведутся с 1979 года. В городе планируют построить три ветки метро, призванные разгрузить улицы. Одной из дат начала строительства называют 2024 год.