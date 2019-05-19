Половой вопрос: Клиентка «Яндекс.Такси» потеряла 700 рублей из-за отмены поездки с мужчиной-водителем

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Пассажирка подозревает, что нарвалась на мошенника, незаконно пользующегося аккаунтом в приложении «Яндекс.Такси».

Жительнице Сочи с утра необходимо было добраться в аэропорт, и она при вызове «Яндекс.Такси» не забыла отметить опцию, что требуются услуги женщины-водителя. Это вполне объяснимо: нередко представительницы прекрасного пола жалуются на сальные намёки, назойливые приставания со стороны таксистов-мужчин.

В приложении сервиса девушке пришла информация о продолжительности поездки, её стоимости, марки и номера автомобиля и дополнительно было сообщено, что женщину-драйвера зовут Айнура. Каково же было удивление сочинки, когда приехала совсем другая машина, за рулём которой сидел водитель-мужчина, флегматично реагирующий на недоумение клиентки.

На вопрос: «Где Айнура?», он не отвечал, как, впрочем, и на остальные – почему приехало такси, не соответствующее заказу, ведь за дополнительную услугу заплачены соответствующие деньги. После препирательств, лже-Айнура уехал, оставив клиентку в панике – девушка рисковала опоздать в аэропорт.

Она написала в службу, что из-за отмены поездки потеряла 700 рублей и попросила вернуть их, ведь недоразумение произошло не по её вине. Кроме этого, она предполагает, что это не случайность. Водительский аккаунт в приложении «Яндекс-такси» мог быть куплен, и пассажиры сервиса подвергаются опасности, пользуясь услугами «левого» шофёра. В службе на её запрос отреагировали оперативно и пообещали разобраться с возникшим «половым вопросом».