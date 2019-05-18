Сэкономят на пассажирах: Компания Azur Air отменила питание на рейсах короче пяти часов

Сегодня, 09:48

Пассажиры эконом-класса останутся голодными. Ради экономии средств пассажирам вместо еды будут предложены горячие напитки и вода.

С первого июня на всех эконом-рейсах, которые короче пяти часов будет отменено питание. Это связанно с подорожанием авиационного топлива и повышением аэропортных сборов.

Благодаря тому, что компания Azur Air отменила питание, появляется возможность не повышать цены на билеты. Стоит отметить, что они сэкономят на пассажирах только эконом-класса, когда пассажиры бизнес-класса будут получать все услуги, как и обычно. Таким образом компания приносит в жертву простых граждан, которые летали эконом-классом на рейсах короче пяти часов, но не затрагивая при этом бизнес-класс.

Компания Axur Air славится своими перевозками на курорты и намеренна сохранить прежнюю цену для предоставления бюджетной возможности отдыха.

При этом стандартный рацион питания, в рейсах, которые будут проходить более пяти часов останется неизменным.