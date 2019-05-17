Обмороки, истерики и вонища: Пассажир поезда Москва-Адлер разнёс РЖД за «скотовозки» в курортном направлении

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«Картина жуткая», - так коротко описал турист, писатель Вадим Денисов, ситуацию, в которую он попал со своей семьёй во время поездки из Москвы в Сочи.

В последние годы РЖД делает большие шаги в направлении совершенствования своего сервиса. Вводятся в действие новые современные составы, обновляется список услуг, процесс общения с оператором плавно переносится в цифровой формат. Вместе с тем наследие «тёмных времён» до сих пор не отпускает перевозчика и изрядно портит ему репутацию. Одной из больных тем по-прежнему для РЖД остаются перевозки на Юг в курортный сезон.

В жаркую погоду отдыхающие люди, которые едут на курорты в свой отпуск, меньше всего хотели бы столкнуться с ужасными реалиями РЖД. Но избежать этого пока никак не удаётся. В частности, на днях пассажир поезда Москва-Адлер разнёс РЖД за «скотовозки» в курортном направлении. Известный писатель Вадим Денисов рассказал, что рискнул отправиться с семьёй в Сочи на поезде, о чём в процессе путешествия сильно пожалел.

По словам туриста, восемь из десяти составов, которые следуют по маршруту от Москвы в Сочи, представляют собой старые составы без кондиционеров и биотулатов, то есть то, что в народе и прозвали «скотовозками». За билеты в таких поездах РЖД просит от 3400 рублей. При этом всю дорогу при жаре в +40 градусов путешественников здесь ожидают постоянные обмороки, истерики и «вонища», утверждает Денисов.

«Толпы обморочных людей едут в жаре и вонище, персонал ничего не может сделать», - констатирует он.

В нормальных же условиях в Сочи, по его словам, РЖД способна доставить людей исключительно двумя из десяти поездами класса «премиум» или же новыми двухэтажными составами. Билеты на эти поезда купить очень трудно, и стоят они при этом вдвое дороже, чем в «рухляди». Писатель отмечает, что цены на комфортный проезд в РЖД вполне можно сопоставить с авиаперелётом.