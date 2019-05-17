Дороги решили обойти! Во Владимирской области внедряют санитарную авиацию

Сегодня, 22:30

Теперь больные могут не бояться, что медбригада застрянет в пробке, или ее оштрафуют за неправильную парковку.

Во Владимирской области объявили о кардинальной перемене в системе скорой помощи. Региональный Минздрав пообещал, что уже к 2024 году скорая помощь будет существенно отличаться от той, которая есть сейчас. Во-первых, все станции скорой помощи будут объединены в единую «Областную станцию скорой медпомощи» и теперь медики смогут помогать пациентам даже за пределами своего района. На данный момент система работает таким образом, что врач из пункта Б не может помочь пациенту из пункта А, даже если находится ближе к больному, чем его прикрепленный к району коллега. К примеру. В перспективе к пациенту будет направляться бригада, которая фактически находится к нему на ближайшем расстоянии.

А во-вторых, самый ожидаемый апгрейд – введение санавиации. Во Владимирской области заявили, что внедряют санитарную авиацию для того, чтобы оперативно оказывать помощь больным, у которых на счету каждая секунда. К примеру, если пациент находится в глухой деревушке. Дороги, которые ведут к этим населенным пунктам, оставляют желать лучшего. Поэтому в Минздраве эту проблему решили обойти и спешить на помощь нуждающимся на вертолете.

Также пилотам авиамашины не страшны штрафы за неправильную парковку. В последнее время нападки на водителей «скорой» участились – недавний случай в Москве, когда шофера заставили платить штраф за парковку в неположенном месте до сих пор на слуху. И пока штраф остается в силе, хоть водитель и уверяет, что пациент умирал и времени выбирать «правильное» место не было. Вертолеты также будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, что станет спасением для пострадавших в ДТП и получивших серьезные травмы.