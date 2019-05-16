К оплате 90%: «Яндекс.Такси» уличили в умышленном «отшивании» пассажиров с животными

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Приезжают - игнорируют, а платить приходится почти полную стоимость поездки, возмутилась пассажирка.

Буквально каждый день на просторах Twitter продолжают появляться жалобы на сотрудников сервиса «Яндекс.Такси». Не стал исключением и день сегодняшний. Водителей «Яндекс.Такси» уличили в умышленном «отшивании» пассажиров с животными.

Разгневанная клиентка службы такси оставила нелестный пост, адресованный руководству компании. В котором пожаловалась на то, что водители службы «уже второй раз за неделю» не замечают сообщения, в котором указано, что она будет с собакой на руках. Приезжают не в ту точку, которая была указана при заказе такси, и видя, что пассажирка держит в руках животное — отказываются брать ее в салон. При этом, платить за нереализованную поездку девушке все таки приходится.

«Снимают, на минуточку, процентов 80-90», - уточняет девушка.

90% стоимости - не малая сумма выходит, особенно, если учесть, что случай повторялся дважды.

Руководство «Яндекс.Такси» пока никак не отреагировало на интернет-жалобу. Возможно, все дело в том, что диспетчеры не успевают справляться с потоком претензий. Однако, зная отношение сервиса к «неформатным» ситуациям, девушке постараются вернуть деньги в виде бонусов на следующие поездки.