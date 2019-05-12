Люди терпят и ждут в очереди по 30 минут: РЖД пристыдили за «Ласточки» без туалетов

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«Русскому человеку негоже какать и писать», - с сарказмом констатировал пассажир поезда «Москва – Нижний Новгород», где на весь состав РЖД выделили лишь два туалета.

РЖД во все времена вызывала нарекания на сервис со стороны пассажиров. Нельзя не отметить, что руководство компании работает над улучшением обслуживания, но проблемы всё равно «прут из всех щелей». Люди регулярно жалуются на грязь в вагонах, хамовитых проводников, завышенные цены и просто ужасные условия проезда. Казалось-бы, появились новые поезда и всё должно стать на порядок лучше, но, похоже, этого не произошло. РЖД в очередной раз понесла удар по своей репутации, спровоцировав скандал с «запашком».

Так, один из пассажиров компании рассказал в сети историю, которая потрясает своим цинизмом. В посте на Facebook РЖД пристыдили за бесчеловечное отношение к клиентам, в частности, нежелание обеспечить мало-мальски комфортные условия. И это про новые «Ласточки», которые, как оказалось, выполняют междугородние рейсы без нужного количества туалетов.

По словам мужчины, поезд «Москва-Нижний Новгород», на котором ему довелось ехать, был оснащён лишь двумя санузлами. И это при том, что в составе ехали несколько сотен людей. Пассажир утверждает, что люди в таких «Ласточках» терпят и ждут в очереди по 30 минут, чтобы удовлетворить свои естественные потребности.

Разъярённый москвич назвали происходящее не иначе как «позорище» заявил, что виной всему даже не халатность сотрудников РЖД, а местный менталитет. «Русскому человеку не гоже какать и писать», - констатирует автор публикации, утверждая, что люди в России привыкли пренебрегать своим и чужим комфортом в угоду неким духовным ценностям (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.). Не все при этом согласились с мужчиной, заметив, что в других поездах такой проблемы не наблюдали.