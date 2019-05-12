Знаки меньше - аварий больше: Аналитики прогнозируют рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных указателей

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В Росстандарте подтвердили, что некоторые нормы «нового» стандарта противоречат существующим в сфере безопасности дорожного движения.

Министерство внутренних дел России также уверяет, что уменьшенные дорожные знаки не прошли стандартизацию и являются потенциально опасными. Из заявления ведомства можно заключить, что мини-знаки не способны обеспечить безопасную дорожно-транспортную обстановку в населенных пунктах и за их пределами.

С подобными выводами согласилось и большинство российских аналитиков, которые, в свою очередь, прогнозируют рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных указателей. По их словам, в погоне за более экономичным производством знаков и улучшением внешнего вида улиц, разработчики «нововведения» не учли человеческий фактор.

В сети также разгорелись жаркие споры на эту тему. Однако приемников «уменьшения» оказалось на порядок меньше, чем противников. «Знаки меньше - аварий больше», - справедливо подмечают юзеры.

Несмотря на все противоречия, уже с 1 мая новые стандарты дорожных указателей (35×35 и 40×40 см) уже вступили в силу по всей стране. Похоже, что россиянам придется стать внимательнее, чтобы рассмотреть миниатюрные знаки среди разросшихся веток деревьев, которые не успевают обрезать коммунальники. А плохо видящим гражданам следует и вовсе вооружиться лупами.