Знание - сила: В Сети назвали «секретные» правила РЖД против неё самой

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Легко обменять билеты из-за опоздания, уехать раньше срока или же сойти по дороге и продолжить путь позже без доплаты все это доступно рядовому гражданину благодаря прописанным правилам компании.

Большинство россиян ездит на поездах по России и знание определенных правил им, конечно же необходимо. Однако в Сети назвали еще и «секретные» правила главной компании РЖД, которые можно использовать против нее самой. Знание это всегда сила, ведь именно незнание вызывает страх или растерянность. В данном случае рассказчик решил помочь своим подписчикам и поведал о том, как же использовать систему РЖД для своей выгоды.

Так, если вдруг произошло опоздание на поезд, то необходимо обратиться в кассу и обменять билет всего на 200 рублей дороже. Если это достаточно дальнее направление, подобная доплата станет не такой уж большой ценой за опоздание, главное, обратиться к кассиру не более, чем через 12 часов.

Если пассажир желает сойти с поезда на несколько дней на определенной остановке, а потом продолжить путь, то ему необходимо в течение трех часов после остановки в билетной кассе сделать отметку в проездном документе о том, что сделана остановка.

Также может сложиться ситуация, что пассажир желает уехать раньше, нежели заявлено в его билете. Для этого нужно обратиться в кассу и произвести обмен в вагон того же перевозчика, если до отправления поезда осталось менее 24 часов.⠀⠀

После такого рода советов ни один нервный кассир не будет страшен пассажиру и в любой из этих ситуаций он будет знать что делать и к каким документам апеллировать. Все эти правила содержатся в «Правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».