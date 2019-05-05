Авиакомпания Wizz Air «вышвырнула» россиянина с рейса на Украину

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Военное положение в Украине закончилось почти полгода назад, но Wizz Air до сих пор не пускает сюда граждан России в возрасте от 16 до 60 лет, заявляет клиент авиакомпании.

В ноябре прошлого года власти Украины взбудоражили общественность, введя в действие военное положение после обострения ситуации в Керченском проливе. В числе обеспечительных мер Киев запретил посещение страны мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Тогда многие россияне, имеющие родственников в Украине, забеспокоились, что указанные санкции бессрочные и не позволят им навестить близких.

Впрочем, вскоре выяснилось, что с окончанием военного положения в Украине отказались и от запрета для россиян. Однако недавно оказалось, что прошлогодние ограничения до сих пор исполняют отдельные авиаперевозчики. В частности, накануне компания Wizz Air «вышвырнула» проживающего в Риге россиянина с рейса на Украину.

О случившемся мужчина рассказал на своей странице в Facebook. Житель Риги с российским паспортом предусмотрительно, прежде чем брать билет на рейс в Украину, узнал в украинском посольстве о наличии возможных ограничений. Получив чёткий ответ от дипломатов, что мужчин-россиян в страну пускают в штатном режиме, он купил билет на рейс Wizz Air на 4 мая и отправился в аэропорт, где и столкнулся с бюрократией лоукостера.

По словам мужчины, он прошёл всю регистрацию и таможню без проблем, а уже на «гейте» его задержали сотрудники авиакомпании. Мужчину цинично «вышвырнули» с рейса в последний момент, объяснив запрет внутренними правилами Wizz Air. Выяснилось, что перевозчик по-прежнему выполняет устаревшие рекомендации Госпогранслужбы Украины, действующие в период военного положения.

Позже россиянин обратился на «горячую линию» авикомпании, но там, как оказалось, ни о каких спецтребованиях никто не знает. Мужчина добавил, что подобный «беспредел» наблюдается лишь в Wizz Air, так как другие авиакомпании без проблем обслуживают россиян на украинских рейсах. Он обратился к своим знакомым с просьбой распространить его пост в Facebook, дабы избавить путешествующих в Украину россиян о «странностях» Wizz Air.