Налево без опаски: В Москве установят экспериментальные светофоры с «красным крестом»

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Возможно, это новшество позволит частично решить проблему московских дорожных пробок.

Экспериментальные светофоры с «красным крестом» установят в столице по предложению экспертного центра Probok.net. Прежде всего, нововведение должно помочь водителям, стоящих на перекрёстке автомобилей, быстро и без опаски повернуть налево, не дожидаясь, пока их пропустит встречный поток машин.

Нынешним правилам предусматривается, что встречному движению включают красный сигнал раньше, а ожидающие разрешения на левый поворот водители не знают, что можно совершать безопасный манёвр. Именно из-за этого на перекрёстках происходит скопление трафика и возникают пробки. Для этого и необходим сигнал, который даст команду для левого поворота.

По словам экспертов, «красный крест» на светофоре с успехом используется во Франции, где водители встречных направлений видят, кому двигаться запрещено, а кому можно не мешкая совершать левый поворот. При этом будут соблюдены дорожные правила и ускорится «разгрузка» перекрёстков.

Считается, что поначалу владельцам автотранспортных средств Москвы будет сложно привыкнуть к новшеству. Но, в последствии, это обязательно эффективно скажется на упорядочении движения и позволит избегать создания уличных пробок. Предполагается, что эксперимент будет проведён на нескольких улицах столицы, но в какие сроки и где именно, пока не сообщается.