«Их деятельность вредит Крыму»: В Симферополе депутат просит выгнать из аэропорта хамовитых таксистов-зазывал

Сегодня, 21:55

Нелегальные перевозчики навязчиво зазывают пассажиров прямо в холле аэропорта Симферополя, заявляет депутат городского совета Степан Кискин.

Появление современных электронных сервисов, а также сертифицированных служб такси, казалось бы, «похоронило» частный нелегальный извоз как явление в крупных городах России. Однако, как выяснилось, времена хамовитых перевозчиков, зазывающих пассажиров прямо у вокзалов, канули в лету далеко не везде. В частности, на засилье навязчивых водителей жалуются жители и гости Симферополя, которые не могут найти прохода от таксистов на выходе из местного аэропорта.

Так, депутат Симферопольского городского совета Крыма Степан Кискин решил покончить с нелегальным извозом и попросил руководство воздушной гавани выгнать хамовитых автомобилистов с территории. В своём обращении, адресованном главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору аэропорта «Симферополь», народный избранник заявляет, что избиратели регулярно жалуются на нелегалов, которые «обнаглели до того, что в навязчивой и хамской речевой форме зазывают клиентов прямо в холле аэропорта». Кискин пишет также, что сам не раз был свидетелем работы нелегальных водителей такси.

Проблема хамовитых таксистов, встречающих гостей Симферополя сразу на выходе, по мнению депутата, становится всё более актуальной по мере приближения курортного сезона. Он призвал руководство аэропорта решить эту проблему до прибытия в Крым основной волны туристов. «Гостей полуострова не должны встречать нелегальные перевозчики, не несущие ответственности за перевозку пассажиров и взвинчивающие космические цены за свои услуги. Их деятельность вредит Крыму, как туристическому региону и здравнице», - написал в обращении депутат.