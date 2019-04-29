Грядёт сокращение рабочих мест: В Москве к 2023 году появятся беспилотные такси

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Столичным таксистам придется срочно переквалифицироваться.

В СМИ появилась информация о том, что министерство транспорта уже через 3-4 года в Москве обещает запустить робо-такси, которое будет перевозить пассажиров без участия человека.

Нет-нет, подобный проект не выдумка любителей фантастики, а реальное решение проблемы московских пробок. По мнению его создателей, беспилотные такси смогут общаться между собой, уступать при необходимости дорогу и даже выбирать маршрут свободный от заторов, тем самым снизив количество аварийных ситуаций в городе.

Грег Абовски, создатель компании «Яндекс», на Международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта заявил, что «за таким транспортом будущее». Он также подтвердил сроки введения в работу робо-такси. По его словам, окончательное одобрение проект должен получить уже осенью этого года.

Информация о новой концепции службы такси позабавила пользователей сети, которые скептически отнеслись к идее беспилотника.

Однако, если разработка приживется, то грядёт сокращение рабочих мест. Без работы рискуют остаться около 50 тысяч водителей, и это только по официальным данным. Хотя, как известно, технике свойственно ломаться и бывшие таксисты, при желании, смогут переквалифицироваться в работников службы техподдержки беспилотного транспорта.