Утер «сопли» США: российский МС-21-300 совершил опытный полет

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Поднявшийся в небо авиалайнер позволил России доказать свою автономность и независимость от американских производителей деталей.

Самолеты советской эпохи не быстрым, но уверенным шагом уходят в историю. На их место занимают современные достойные экземпляры.

Таковым является ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. Его презентация общественности состоялась в 2016 году. Из-за смещения графиков, полет первого российского авиалайнера прошел только в 2017 году.

Однако, для получения сертификата на дальнее производство самолетов данного типажа, необходимо иметь 4 летных образца. Поэтому в мае прошлого года в воздух поднялся второй экземпляр, а в марте 2019 года - третий. Заключительный МС-21-300 проверку пройдет летом 2019 года.

27 апреля по предоставленной авиастроительной корпорации «Иркут», где производят воздушные судна, стало известно, что российский самолет МС-21−300 совершил опытный полет из Иркутска в Ульяновск. Там он будет покрашен в соответствии с установленными технологиями, а затем будет направлен в подмосковный Раменский для прохождения дальнейших испытаний.

Следует отметить, что своим полетом МС-21-300 практически «утер сопли» США. В свете политических конфликтов между странами, Соединенные Штаты часто останавливали поставки необходимых комплектующих для судна. Но по оценке специалистов, с отечественными деталями данный самолет с легкостью сможет составить конкуренцию иностранным Boeing и Airbus.

Такие успехи в пассажирской авиации вскорости могут вернуть России звание великой самолетостроительной державы.