На всех не хватит: Вызов такси станет роскошью для россиян из-за новых правил для водителей-мигрантов

Сегодня, 19:09

Любители комфорта пересядут на метро, пока таксисты-иностранцы не сдадут экзамены в автошколах.

ГИБДД серьезно взялась за реформы в обучении водителей. Новые правила коснутся всех новичков и тех, кто планирует водить автобусы или грузовики. Не смогли обойти стороной и мигрантов, которых в такси работает очень много. В ГИБДД хотят запретить мигрантам обменивать свои водительские права на российские без предварительного переобучения.

Сегодня обычные водители и таксисты из других стран меняют права на российские без проблем, если их образец соответствует Венской конвенции о дорожном движении. Также, работать водителем без экзаменов и со своим удостоверением может гость из Киргизстана или любой страны, где русский язык официальный. Однако вскоре все может перевернуться с ног на голову. Больше всего вопросов возникнет у мигрантов, работающих в такси.

Вызов такси станет роскошью для россиян из-за новых правил для водителей-мигрантов. Если иностранцев массово погонят сдавать экзамены, водителей у служб такси просто на всех не хватит. Каждый вызов машины будет для компании на вес золота. Это наталкивает только на одну мысль: агрегаторы будут вынуждены поднять цены на перевозки, пеняя на реформы ГИБДД. Эти неприятные изменения имеют место быть, ведь никто из популярных служб такси явно не захочет терять прибыль.

Также, любители комфорта наверняка столкнутся с перебоями в вызове такси, когда водителей будет недоставать. Но есть и положительные стороны. Во-первых, пользование общественным транспортом значительно сэкономит бюджет. Во-вторых, переобучение таксистов-мигрантов может «отсеять» потенциально опасных незнаек, которые нарушают ПДД и подвергают опасности пассажиров и себя. Жалоб на таких водителей более чем достаточно.

Похоже, автошколы вскоре будут набиты под завязку из-за страстного желания ГИБДД всех переобучить. Ранее там обсуждалась возможность отправлять на повторные экзамены виновников ДТП. Есть надежда, что все эти ужесточения пойдут на пользу и сократят количество аварий на дорогах.