Танцуют на задних лапках: Россияне уличили «Аэрофлот» в прислуживании западным туристам

Сегодня, 15:38

Такая избирательная политика, вероятно, говорит о том, каким клиентам компания отдает предпочтение.

В последнее время представители «Аэрофлота» активизировались на просторах социальных сетей и теперь пытаются общаться со своими клиентами, отвечая не только на лестные отзывы, но и на жалобы, коих, как несложно догадаться, поступает немало. Однако, на поверку оказывается, что на нарекания и недостатки в работе «Аэрофлота» компания с куда большей охотой отвечает именно западным туристам. Вот так это выглядит при общении с ними:

На жалобы с «российской стороны» почему-то предпочитают не отвечать:

В виду этого россияне уличили национальную авиакомпанию в прислуживании туристам, которые едут с Запада в Россию или, напротив, возвращаются домой. Причин этому можно найти довольно много. Вероятно, следует начать с того, что денег у таких путешественников, в среднем, куда больше, чем у типичного россиянина, который летает с помощью российской компании. Наверняка, западные туристы чаще выбирают перелеты бизнес-классом и активнее пользуются предоставляемыми «Аэрофлотом» платными услугами, соответственно, приносят в бюджет организации ощутимо более высокую прибыль. Именно из-за этого перед путешественниками из-за рубежа, скорее всего, танцуют на задних лапках.

Естественно, российских пассажиров, которые в тщетных попытках пытаются получить ответы на свое недовольство услугами компании, это не устраивает. Какой выход может быть из данной ситуации, сказать довольно сложно, учитывая приведенные аргументы. Можно лишь надеяться, что «Аэрофлот» будет заботиться не только о своем имидже перед гостями России, но и возьмет на вооружение критику отечественных пассажиров.