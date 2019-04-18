«Опасно для жизни»: Петербуржец «разнёс в хлам» сервис «Яндекс.Такси» за хаос и бесконтрольность

Сегодня, 12:56

Отсутствие контроля за водителями, необъяснимые скачки цен и повальное нарушение таксистами ПДД оттолкнуло мужчину от службы «Яндекса».

После выхода службы «Яндекс.Такси» на рынок пассажироперевозок она мгновенно стала лидером в данной сфере. В первую очередь россияне отмечают удобство пользования сервисом и доступные цены. В то же время водители «Яндекс.Такси» не всегда предоставляют сервис заявленного качества, что существенно портит впечатление о поездке.

Так, к примеру, житель Санкт-Петербурга в сети рассказал о своём разочаровании популярной компанией и даже обвинил «Яндекс.Такси» в создании угрозы для жизни пассажиров. Петербуржец «разнёс в хлам» сервис за хаос и бесконтрольность, заметив, что устроиться водителем здесь якобы можно при наличии лишь водительского удостоверения, подлинность которого в компании может никто и не проверить.

Мужчина отметил, что в Санкт-Петербурге большинство таксистов «Яндека» не знают ПДД, а потому систематически их нарушают. Пассажир сделал вывод, что заказывать поездку класса «эконом» просто «опасно для жизни», поскольку компания уже якобы даже не реагирует на жалобы о небезопасной езде водителей. Наименее «угрожающим» вариантом у «Яндекс.Такси» петербуржец считает поездку комфорт-класса, которая, впрочем, также часто, по его словам, не отвечает заявленному уровню.

Отдельно недовольный клиент «Яндекс.Такси» прошёлся по ценовой политике службы. Доступная стоимость поездки, за которую так хвалят оператора, порой может перерасти в настоящее «обдиралово». «Поездка стоимостью в 300 рублей легко может превратиться в 1200! При этом эконом может вдруг стоить дороже комфорта!», - возмущается житель Санкт-Петербурга.