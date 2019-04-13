«Закрыл наедине с психом»: В Москве машинист РЖД заблокировал в вагоне паникующих пассажиров – сеть

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Неадекватный мужчина избивал людей, а сотрудник РЖД старался побыстрее уехать, чтобы не нарушать график движения, пишут пользователи.

Как известно, уровень преступности в России по-прежнему оставляет желать лучшего. Всевозможные уголовные элементы, хулиганы и дебоширы встречаются в разных регионах на каждом углу. К этому давно привыкли россияне. Но хуже всего, когда сотрудники госучреждений, вроде РЖД, по мере возможности не способствуют изоляции таких злоумышленников от граждан, а напротив – ставят под угрозу их жизнь и здоровье.

Подобная ситуация, если верить социальным сетям, произошла сегодня днём в Москве. На портале Pikabu пользовательница под ником Oli.koletzki написала гневный пост в адрес сотрудников РЖД. В электричке следованием «Москва – Монино», по её словам, объявился неадекватный мужчина, который сходу бросился избивать пассажиров.

На станции «Лось» многие взволнованные происходящим люди выбежали из вагонов. Сперва, вместо того, чтобы разобраться в ситуации и забрать спасающихся от дебошира пассажиров, машинист закрыл двери и начал движение. Фактически бросив на платформе людей, сотрудник РЖД внезапно остановил поезд и объявил, что никого из него не выпустит. Пользовательница пожаловалась, что машинист сознательно заблокировал в вагоне паникующих пассажиров наедине с «психом».

В итоге жизнь и здоровье людей оказалась под угрозой. Женщина считает, что своими действиями сотрудник РЖД оставил в опасности граждан, за которых фактически нёс ответственность. О судьбе дебошира автор ничего не сообщает. Вероятно, ситуация разрешилась благополучно, однако поступок машиниста РЖД, по её мнению, заслуживает юридической оценки, так как она уверена, что сотрудник компании совершил преступление, бросил людей наедине с «психом». В комментариях пользователи поддержали женщину, предположив, что работник РЖД просто не хотел отставать от графика и терять заработок, поставив под угрозу безопасность пассажиров.