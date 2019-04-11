А кто пополнит бюджет?: Критика увеличения штрафов ЕР отразится на состоянии дорог

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Предложение ГИБДД усилить наказание за превышение скорости наткнулось на отпор представителей правящей партии.

Госавтоинспекция внесла на рассмотрение в Госдуму инициативу увеличения штрафов за превышение скорости до 3 тысяч рублей. Неожиданно, это мера наткнулась на критику многих парламентариев. Руководители думских комитетов по транспорту и строительству Евгений Москвичёв и Вячеслав Лысаков заметили, что в их структурах предложение ГИБДД не поддерживают. Они мотивировали это противоречивыми аргументами о плохом состоянии дорог и цифрами «с потолка», имея ввиду суммы штрафов. Своих коллег активно поддержал Владимир Афонский, заявив, что «Единая Россия» будет выступать против принятия этого закона. Единоросс также недоумевал, почему именно 3 тысячи рублей, а не 2, 5 или 10 тысяч будут взиматься с нарушителей. Мнение думцев вполне совпадает с позицией большинства россиян-автолюбителей, которые привычно жалуются на состояние дорог, медленное перемещение транспорта в городской черте и неожиданные ограничения скорости на автострадах.

При этом, и парламентарии, и простые владельцы транспортных средств забывают, что средства, вырученные от штрафов, идут в государственную казну, а уже оттуда распределяются на благоустройство, что отразится на состоянии дорог. Стремление автоинспекции усилить безопасность движения напрямую окажет влияние и на этот аспект: больше штрафов - больше денег на ремонт. Этот идеалистический взгляд на проблему, тем не менее, пока действенный. Высокие суммы в качестве наказания лихачей отобьют желание некоторых превышать скорость, в противном случае за их счёт будет пополняться бюджет. В Госдуме заявили, что правительство должно внести проект закона на рассмотрение, после чего разговор станет более предметным.